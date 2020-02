Versammlung

Brelingen. Der 1. FC Brelingen lädt am Freitag, 21. Februar, um 18.30 Uhr zur Spartenversammlung Fußball in das Schützenhaus Brelingen ein. Die Tagesordnung ist auf der Homepage des 1. FC nachzulesen und hängt in der Turnhalle, dem Sporthaus und im Restaurant Saloniki aus.