Versammlung

Abbensen. Der Realverband Verkopplungsinteressentenschaft Abbensen – Burgdorf 156 lädt alle Mitglieder zu der am Freitag, 28. Februar, um 19.15 Uhr stattfindenden Mitgliederversammlung im Restaurant „Zur Post“ in Abbensen ein. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten des Vorsitzenden und dem Kassenbericht auch der Wegebau/Grabenräumung in den Jahren 2020/2021 sowie die Festsetzung des Hebesatzes für das Jahr 2020. Die vollständige Tagesordnung ist dem Aushangkasten des Realverbandes zu entnehmen.