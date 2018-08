Versammlung

Wennebostel. Die Kyffhäuser-Kameradschaft Wennebostel lädt ihre Mitglieder zur Vierteljahresversammlung am Freitag, 31. August, um 19.30 Uhr im Gasthaus Bludau ein. Auf der Tagesordnung steht insbesondere die Beteiligung der Kameraschaft an der Aktion zur Renovierung des Schlauchturms. Darüber hinaus werden die Aktivitäten für den Rest des Jahres – insbesondere die Besichtigung des Volkswagenwerks in Stöcken – geplant. Die Mitglieder werden gebeten, möglichst zahlreich an der Versammlung teilzunehmen.