Versammlung der Jagdgenossen

Abbensen. Diee diesjährige Versammlung der Jagdgenossenschaft Abbensen findet am Freitag, 15. März, um 18.30 Uhr im Restaurant „Zur Post“ in Abbensen statt. Die Tagesordnung hängt im Bekanntmachungskasten „Alten Krug“ in Abbensen aus.