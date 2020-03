Versammlung der Resser Schützendamen

Resse. Am Montag, 9. März, findet eine Versammlung des Schützenvereins Resse für alle Schützendamen statt. Die 1. Damenleiterin Petra Tallig freut sich auf eine rege Beteiligung und begrüßt ihre Damen in den Schützenräumen an der Osterbergstraße um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neuwahl der 2. Damenleiterin.