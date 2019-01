Versammlung der Schützen

Berkhof. Die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Berkhof - Plumhof - Sprockhof findet am Sonnabend, 19. Januar, um 19 Uhr im Schützenhaus Berkhof statt. Auf der Tagesordnung stehen neben der Totenehrung und der Berichte der Funktionsträger Wahlen, . Ehrungen und Pokalüberreichungen. Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich einzureichen und müssen 48 Stunden vor Beginn der Versammlung dem 1. Vorsitzenden vorliegen. Die Beschlüsse der Jahreshauptversammlung sind für alle Mitglieder bindend. Aufgrund der Wichtigkeit der diesjährigen Versammlung, (Veränderungen im Vorstand durch Neuwahlen), erwartet der Vorstand, eine hohe rege Beteiligung. Alle Mitglieder sind aufgerufen, sich an einem neuen Aufbruch zu beteiligen. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung wird ein kleiner Imbiss gereicht.