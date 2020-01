Versammlung des DRK

Bissendorf. Der DRK-Ortsverein Wedemark lädt seine Mitglieder zu einer außerordenlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr ins Bürgerhaus in Bissendorf (Sitzungssaal), Am Markt 1 ein. Thema: Erweiterung des Wirkungsbereiches des Ortsvereins auch in den Ortsteilen Abbensen, Negenborn und Brelingen.