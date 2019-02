Versammlung des Realverbandes

Abtretung an den Wasserverband steht auf Tagesordnung

Resse. Die Mitglieder des Realverbandes „Die Spezialteilung der Gemeinheiten und der Verkoppelung der Feldmark vor Resse“ – Kreis Burgdorf 189 – vom 28. Dezember 1865, bestätigt am 14. Februar 1866, werden hiermit zu der am Mittwoch, 20. Februar, um 18.30 Uhr im Resseo, Osterbergstraße 37 stattfindenden Mitgliederversammlung eingeladen.Auf der Tagesordnung stehen neben der Wahl des Schriftführers Grundstücksangelegenheiten, die Abtretung an den „Wasser- und Bodenverband Resse“ sowie Verschiedenes.Nach § 25 Abs. 2 i.V.m. § 22 Abs. 1 Ziff. 4, 11 Realverbandsgesetz darf über den Punkt sechs (die Abtretung an den „Wasser- und Bodenverband Resse“) der Tagesordnung nur abgestimmt werden, wenn alle Mitglieder, die zusammen insgesamt mindestens über zwei Drittel aller Stimmrechte verfügen, in der Mitgliederversammlung anwesend sind, oder sich vertreten lassen. Der Beschluss über die Abtretung an den „Wasser- und Bodenverband Resse“ kommt nur zustande, wenn Mitglieder, die zusammen insgesamt über mehr als die Hälfte der allen Mitgliedern des Realverbandes zustehenden Stimmrechte verfügen oder berechtigt sind, das Stimmrecht auszuüben, dafür gestimmt haben. Für den Fall, dass in der Versammlung Mitglieder mit zusammen insgesamt weniger als zwei Drittel aller Stimmrechte anwesend oder vertreten sind, wird hiermit zu einer weiteren Mitgliederversammlung des Realverbandes eingeladen.Diese Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, 27. Februar, um 18.30 Uhr im Resseo an der Osterbergstraße 37 statt. Auf der Tagesordnung stehen neben der Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 20. Februar die Abtretung an den „Wasser- und Bodenverband Resse“. In dieser Mitgliederversammlung kann auch zu dem Tagesordnungspunkt Abtretung an den „Wasser- und Bodenverband Resse“ ohne Rücksicht auf den Umfang der den anwesenden Mitglieder zustehenden und ihnen auf Grund einer Vollmacht übertragenen Stimmrechte abgestimmt werden. Für die Beschlussfassung genügt die einfache Mehrheit. Hierauf wird ausdrücklich hingewiesen.