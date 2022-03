Versammlung des SV Mellendorf

Mellendorf. Der Vorstand lädt alle Mitglieder zu seiner Jahreshauptversammlung am Freitag, 25. März, um 18.30 Uhr ins Gasthaus Stucke ein. Während der Versammlung wird gegen 19.00 Uhr auf Wunsch Schweineschnitzel mit Kroketten und Salat gegen eine Selbstbeteiligung von zehn Euro gereicht. Eine vorherige Anmeldung, bis zum 20. März bei Daniel Poth, per Telefon unter (017 2) 5 13 43 11 oder per E-Mail an d.poth@htp-tel.de mit Angabe, ob mit oder ohne Essen, ist unbedingt notwendig. Eine spätere Anmeldung kann aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden. Es gelten die die dann gültigen Regeln aus Corona-Verordnung oder Hausordnung.

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit sowie Totenehrung

2. Feststellung der Tagesordnung

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalversammlung vom 01.10.2021

4. Mitgliederentwicklung

5. Ehrungen

6. Jahresberichte des Vorstandes

a) Vorsitzender

b) Schießsportleiter c) Damenleiterin

d) Jugendleiter

7. Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters für das Geschäftsjahr 2021 und Vereinsbeiträge ab 2023

8. Bericht der Kassenprüfer mit Entlastung des Vorstandes