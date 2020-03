Versammlungen

Bissendorf. Die Mitgliederversammlung der Teilungs- und Verkoppelungsinteressentenschaft Bissendorf findet am Montag, 9. März, um 19 Uhr in Bissendorf, Pinkvosshof 31 statt. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Jahresbericht 2019 der Kassenbericht 2019, Bericht der Abschlussprüfer sowie Entlastung der Rechnungsführerin und des Vorstandes. Weiterhin steht die Wahl eines Abschlussprüfers, Entlassung von Personen sowie Arbeiten an Wegen und Gräben in 2020 auf dem Plan.

Im Anschluss geht es weiter mit der Versammlung der Jagdgenossenschaft Bissendorf. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Jahresbericht, dem Kassenbericht und dem Bericht der Kassenprüfer die Wahl eines Kassenprüfers, die Verwendung des Jagdgeldes sowie Vorstandswahlen.