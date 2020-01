Verschiedene Workshops

Kultur im Dorf nimmt an Fahrt auf

Brelingen. Kultur im Dorf gewinnt so langsam an Fahrt und startet mit verschiedenen vorbereitenden Workshops. Das Motto in diesem Jahr: Neue Wege – Alte Wege; es sollen neue Wege gesucht werden oder auch neue Wege gegangen werden.Am 31. Januar werden sich auf einem neuen Weg Kinder Künstler und Geschichtenerzähler treffen. Die Kinder haben gemalt die Geschichtenerzähler Riesengeschichten erfunden und am Freitag, 31. Januar, um 16 Uhr werden die Geschichten den gestaltenden Künstlern zurIllustration übergeben. Die Künstler nutzen die von den Kindern in der Schule angefertigten Farbbilder. So entsteht ein Projekt Riesengeschichten zu Kultur im Dorf in der Kooperation mit der Grundschule, den Leseratten und Wortakrobaten der Brelinger Mitte und den sechs gestaltenden Künstlern aus Brelingen und Hannover. So treffen sich unterschiedliche Professionen und unterschiedliche Generationen.Am 20. Februar trifft sich zum zweiten Mal die Initiative „emty Bowls". Hier werden unter Anleitung von Petra Schülke Schalen getöpfert. Zu Kultur im Dorf kocht die Männerkochgruppe eine Suppe, die dann in diesen Schalen verkauft wird. Gegen eine Spende kann dann das Gefäß erworben werden. Die Spende geht in ein gemeinnütziges Projekt. Dies Aktion findet insgesamt vier Mal statt.Am 15. März gibt es dann wieder einen TTT-Nachmittag – Tanzen zwischen Torteund Tatort. Hier werden die Tänze erlernt, die dann zu Pfingsten zusammen mit Celtic Contrast auf der Open-Air-Bühne getanzt werden. Mixer, Reihen und Kreistänze für jedermann und jedes Alter.Des Weiteren werden zu verschiedenen Themen Bänke entstehen, die dannauf dem neuen Kulturweg ihren Platz finden. Hier lohnt es sich sicher dem ein oder anderen über die Schulter zu schauen.