Verschönerungsverein Bissendorf kümmert sich um die Bänke im Ort

Bissendorf. Rechtzeitig zum Beginn der Osterferien reinigt der VNV Bissendorf die Sitzgelegenheiten im Dorf. Über den Winter haben Nässe und Frost den Bänken zugesetzt. Damit sich niemand die Kleidung beim Sitzen verschmutzt, sollen die Bänke am Sonnabend,, 6. April, ab 14 Uhr gereinigt werden. Dazu heißt der VNV gerne tatkräftige „Mitputzer“ willkommen. Treffpunkt ist am Kavaliershaus im Amtsgarten. Die Aktion wird circa zwei Stunden in Anspruch nehmen, geputzt werden nur die Bänke im Dorf, so dass niemand sich auf einen langen Fußmarsch in die Feldmark einstellen muss. Pflegematerialien werden bereitgestellt werden. Also gilt: einfach nur kommen.

Paten gesucht: Der VNV sucht Paten, die „ihre“ Bank in „ihrer“ Nachbarschaft betreuen. Wer als Helfer also feststellt, dass er gleich nebenan wohnt, über den würde sich der VNV freuen, ihn als Bankpaten gewinnen zu können. Im Laufe des Jahres sollten die Paten dann eine Auge auf „Ihre“ Bank haben. Das heißt, kleine Verschmutzungen selbst entfernen, grobe Defekte beim Vorstand melden. Der VNV freut sich auf viele Helfer.