Versteigerung von Fundsachen

Hellendorf. Die Gemeinde Wedemark versteigert am Sonnabend, 24. August ab 10 Uhr auf dem Bauhofgelände der Gemeinde Wedemark, Mellendorfer Kirchweg 43, in Hellendorf nicht abgeholte Fundsachen. Das Fundbüro der Gemeinde Wedemark versteigert Gegenstände, die in der Zeit vom 1. April 2018 bis 16. Februar 2019 abgegeben worden sind und noch nicht abgeholt wurden. Ab 9.30 Uhr können die Fundsachen besichtigt werden, damit Interessenten bei der eigentlichen Versteigerung einen klaren Überblick haben. Es werden etwa 40 Fahrräder in unterschiedlichster Qualität, eine Drohne (ohne Zubehör), eine Kaffeemaschine, eine Armbanduhr, ein Camcorder, fünf Flaschen Motoröl und verschiedene Haushaltsutensilien versteigert.