Versteigerung von Fundsachen

Wedemark. Die Gemeinde Wedemark versteigert am Sonnabend, 6. November, ab 10 Uhr auf dem Bauhofgelände der Gemeinde Wedemark, Mellendorfer Kirchweg 43, in Hellendorf, ausschließlich nicht abgeholte Fundräder, die in der Zeit vom 1. April 2010 bis 30. April diesen Jahres abgegeben worden sind. Ab 9.30 Uhr ist eine Besichtigung der Fundräder möglich. Es kommen 40 Fahrräder in unterschiedlichster Qualität zur Versteigerung.

Empfangsberechtigte (Verlierer oder Finder) werden hiermit aufgefordert, bis zum 5. November ihre Rechte geltend zu machen.