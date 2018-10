Versteigerung von Fundsachen

Hellendorf. Herrenlose Fundsachen versteigert das Team Öffentliche Ordnung der Gemeinde Wedemark, am Sonnabend, 3. November. Ab etwa 10 Uhr können Interessierte auf dem Gelände des gemeindlichen Bauhofes, Mellendorfer Kirchweg 43 in Hellendorf um die Schätze mitbieten.

Alles, was vom Juli 2017 bis zum April dieses Jahres beim Fundbüro der Gemeinde Wedemark abgegeben und bisher von den Eigentümern oder Empfangsberechtigten nicht abgeholt wurde, wird versteigert. Angeboten werden etwa 50 Fahrräder in unterschiedlichster Qualität, eine Drohne (ohne Zubehör), eine Damenarmbanduhr, eine Kinderuhr, eine Herrenarmbanduhr, ein Taschenrechner (Texas Instruments TI-84plus) sowie eine Perlenkette. Mit Fingerspitzengefühl, dem richtigen Riecher und einem guten Timing können Bieter wieder einige gute Schnäppchen machen. So ist die Versteigerung auch eine tolle Wochenendaktion für die ganze Familie. Die Fundgegenstände können ab 9.30 Uhr in Augenschein genommen werden.