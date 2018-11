Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Gailhof. Ein Zeuge meldete am Sonnabend gegen 16 Uhr der hiesigen Wache, dass in seiner Nachbarschaft Personen mit einem nicht zugelassenem Motorrad auf der Straße umherfahren würden. Vor Ort wurde ein 23-jähriger Wedemärker angetroffen, der die Straße Drei Grenzen mit einem so genannten Pit-Bike befahren hat. Gegen diesen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.