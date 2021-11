Versuchter Aufbruch

Bissendorf. Bislang unbekannterTäter versuchten im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonnabendvormittag durch Aufstechen des Schlosses in einen an der Scherenbosteler Straße geparkten PKW Dacia Duster eines 27-jährigen Langenhageners zu gelangen. Dieses Vorhaben gelang dem Täter aber nicht. An dem PKW entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.