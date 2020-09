Versuchter Diebstahl aus PKW

Bissendorf. Ein 19-jähriger Passant bemerkte am Sonnabend gegen 0.50 Uhr eine fremde Person im Fahrzeuginneren eines Iveco-Transporters seines Bekannten an der Bahnhofstraße. Nach Hinzuziehung eines Streifenwagens konnte festgestellt werden, dass ein 55-jähriger Wedemärker in den unverschlossenen PKW eingedrungen ist und aus dem dortigen Innenraum den Monitor einer Rückfahrkamera entwenden wollte.