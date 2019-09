Versuchter Einbruch

Wennebostel. Am Montag kam es in der Straße Im Sonnenwinkel in Wennebostel zwischen 8.30 und 11.30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in eine Doppelhaushälfte. Dazu wurde seitens der unbekannten Täter versucht die Haustür mittels eines unbekannten Werkzeuges aufzuhebeln, Dies misslang aber und die Täter entfernten sich unerkannt. An der Tür entstand geringer Sachschaden. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.