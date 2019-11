Versuchter Einbruch

Bissendorf. In der Zeit vom 28. Oktober, 11 Uhr, bis 31. Oktober, 8 Uhr, gelangten unbekannte Täter vermutlich über einen nördlich des Grundstück verlaufenden Wirtschaftsweg zu der rückwärtigen Seite des Grundstückes, Langer Acker. Auf dem Grundstück versuchten sie durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in das Wohnhaus des 51-jährigen Eigentümers einzubrechen. Der Schaden wurde am 31. Oktober festgestellt und wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.