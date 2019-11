Versuchter Einbruch

Abbensen. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, gewaltsam in einen zu einem Mehrfamilienhaus an der Alten Zollstraße gehörenden verschlossenen Abstellraum zu gelangen. Mittels unbekanntem Werkzeug wurde gewaltsam auf das Zylinderschloss der Eingangstür eingewirkt, so dass dieses beschädigt wurde. Die Tür konnte von den Tätern nicht geöffnet werden, der Raum wurde somit nicht betreten.