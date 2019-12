Versuchter Einbruch

Mellendorf. In der Zeit vom 10. Dezember, 19.30 Uhr, bis 11. Dezember, 8 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Kindertagesstätte, Auf dem Pfarrkampe einzubrechen. Hierzu hebelten sie an mehreren Fenstern, ohne diese aufzubekommen. Der Schaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.