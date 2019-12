Versuchter Einbruch

Resse. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonnabend, 21 Uhr, bis Sonntag, 7.15 Uhr, das Fenster eines, auf einem Reiterhof An den Hägewiesen abgestellten, Wohnmobiles aufzuhebeln. Bei einem in unmittelbarer Nähe stehenden BMW wurde das Emblem aus der Motorhaube herausgehebelt und entwendet.