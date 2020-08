Versuchter Einbruch

Resse. Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Magdeburger Straße kam es in der Zeit vom 14. August, 22 Uhr, bis 17. August, 6.30 Uhr. Die Bewohner, die am Wochenende unterwegs waren,hatten bei der Rückkehr festgestellt, dass sich die Terrassentür nicht mehr richtig schließen ließ. Diese sollte jetzt repariert werden, wobei der Einbruchsversuch festgestellt und die Polizei hinzugerufen wurde. Neben dem Schaden am Schließmechanismus der Tür konnten auch zwei Hebelmarkenfestgestellt werden. Da die Täter aber nicht in das Haus kamen, verließen sie den Tatort wieder. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.