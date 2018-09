Versuchter Einbruch

Mellendorf. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, eine Seiteneingangstür des Kindergartengebäudes an der Krausenstraße aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Ohne in das Gebäude zu gelangen, verließen die Unbekannten den Tatort.