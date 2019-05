Versuchter Einbruch in Bäckerei

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Elze. Unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 20 und 23.50 Uhr zunächst das Außengitter zu einem Fenster die Filiale einer Bäckerei im Netto-Markt an der Walsroder Straße auf. Nun hebelte sie an dem Fenster und gelangten so ins Innere. Dort brachen sie dann, vermutlich wegen eines akustischen und optischen Alarms, die weitere Tatausführung ab und entfernten sich, ohne Diebesgut erlangt zu haben. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.