Versuchter Ladendiebstahl

Wennebostel. Ein bislang unbekannter Mann hatte in einem Drogeriemarkt an der Lindenstraße Kosmetikartikel im Wert von circa 400 Euro in einem mitgeführten Jutebeutel verstaut. Anschließend versuchte er den Markt zu verlassen, ohne die Gegenstände zu bezahlen. Kurz vor Verlassen des Marktes wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Täter ließ daraufhin den Beutel samt Inhalt zurück und flüchtete zu Fuß über den dortigen Parkplatz und dann weiter in Richtung Bissendorf. Eine sofort eingeleitete Fahndung

der Polizei blieb leider ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 20 bis 35 Jahre alt, rundes Gesicht, kurze schwarze Haare, südosteuropäische Erscheinung, bekleidet mit Jeans und schwarzem Blouson und schwarzen Sneakern mit weißer Sohle. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.