Versuchter LKW-Diebstahl

Mellendorf. Am vergangenen Wochenende im Zeitraum von Sonnabend, 11 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, wollten Unbekannte vermutlich einen an der Zufahrt zur Sandgrube Mellendorf an der Brelinger Straße geparkten Klein-LKW der Marke MAN entwenden. Um in das Fahrzeug zu gelangen, brachen sie zunächst die Kunststoffverkleidung eines Türgriffs ab und zerschnitten die dahinterliegenden Kabel. Aus unbekannten Gründen brachen sie die weitere Tatausführung ab. In der von außen einsehbaren Fahrerkabine war erkennbar nichts Wertvolles, so dass von einem versuchten Diebstahl ausgegangen wird. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro.