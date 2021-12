vhs-Geschäftsstelle geschlossen

Bissendorf. Die vhs Hannover Land teilt mit, dass ihre Geschäftsstellen in Burgwedel, Garbsen, Bissendorf und Wunstorf ab Donnerstag, 23. Dezember, geschlossen sind. Die Hauptgeschäftsstelle in Neustadt folgt dann ab Freitag, 24. Dezember. Am Montag, 3. Januar sind dann alle Geschäftsstellen wieder besetzt und geöffnet. Über das Kursangebot können sich Interessierte weiterhin jederzeit auf der Webseite www.vhs-hannover-land.de informieren und dort auch Kurse buchen.