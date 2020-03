VHS-Kurs in Mellendorf

Glutenfreies Backen für Menschen mit Zöliakie

Mellendorf. Das Backen von Brot, Brötchen und Kuchen ist für Menschen mit Zöliakie eine große Herausforderung. Dies haben Ulla und Wolfgang Baustian am eigenen Leib erfahren: Ihre Tochter Jola ist von einer Glutenunverträglichkeit betroffen. Aus diesem Grund hat sich das Ehepaar dem Thema während der letzten drei Jahre intensiv gewidmet und möchte ihr gesammeltes Wissen nun einem VHS-Kurs an Betroffene weitergeben.In der Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in die verschiedenen glutenfreien Mehle sowie Tipps und Tricks in deren Verarbeitung. „Wir versprechen viele tolle Rezepte, die für mehr Lebensqualität bei Betroffenen sorgen“, sagt das Paar. Der Kurs findet am Mittwoch, 25. März, von 18 bis 21.45 Uhr in der Küche des Schulzentrums Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 2 statt. Das Kursentgelt beträgt 24 Euro. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Hannover Land unter Angabe der Kursnummer A920447 gerne online unter www.vhs-hannover-land.de, telefonisch unter (0 51 37) 9 80 03 30 sowie vor Ort in jeder VHS-Geschäftsstelle entgegen.