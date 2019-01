vhs-Kurse an verschiedensten Standorten

Orientalischer Kochkurs am 22. Februar in Mellendorf

Bissendorf (awi). Das neue vhs-Programm ist verschickt und liegt an diversen Stellen aus. Die Kurse des neuen Semesters beginnen in Kürze, und zwar nicht nur in der Geschäftsstelle der vhs Hannover Land in Bissendorf, sondern auch im Sportraum der Schule unter den Eichen in Mellendorf, der Sporthalle der Grundschule Hellendorf, der vhs-Außenstelle in Elze, Poststraße 8, Gemeindehaus St. Michaelis in Bissendorf, in der Grundschule Resse, der Realschule Mellendorf, der Gymnastikhalle der Realschule Mellendorf, der Sporthalle Scherenbostel, der IGS-Küche im Schulzentrum Mellendorf und im Mehrgenerationenhausin Mellendorf, Gilborn 6, wo der Außenbereich für eine Grillveranstaltung im Sommer genutzt wird. Der nächste orientalische Kochabend findet am 22. Februar von 18 bis 21.45 Uhr in der Schulküche der IGS Mellendorf mit den Dozentinnen Lisa Hartmann und Selma Mohammad statt. Anmeldungen dafür werden bei der vhs in Bissendorf ab sofort entgegen genommen.