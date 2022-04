VHS-Kurse in der Wedemark

In Hellendorf und Bissedorf geht es zeitnah los

Bissendorf/Hellendorf.Wer sich für das Ukulele spielen interessiert, hat in dem Schnupperkurs „Ukulele I für Frauen“ (Kursnummer: 221KM3014) Gelegenheit, das Instrument kennenzulernen und auszuprobieren. Hierfür werden keine Vorkenntnisse benötigt; damit ist der Kurs auch für Seniorinnen geeignet. Die Teilnehmerinnen spielen gemeinsam erste Begleitakkorde und einfache Schlagmuster und singen zusammen zur Ukulele. Bei Interesse wird im Herbst ein Folgekurs angeboten. Diese Veranstaltung findet ab dem 18. Mai über fünf Wochen jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle Wedemark, Am Mühlenberg 15, statt und kostet 57 Euro.Für alle, die sich und ihrem Körper nach einem stressigen Tag etwas Gutes tun möchten, eignet sich der Kurs „Präventive Rückenfitness“ (Kursnummer: 221GF0654). Funktionelles Ganzkörpertraining, Gleichgewichts- und Koordinationsübungen kräftigen und stabilisieren die gesamte Muskulatur. Körperwahrnehmungsübungen sowie Dehn- und Entspannungssequenzen runden das Training ab. Es ist auch für Wiedereinsteiger*innen geeignet. Da dieser Kurs unter 2 G+ -Bedingungen stattfinden wird, können nur dreifach geimpfte oder genesene Personen teilnehmen. Er beginnt am 28.04. und findet ab dann über sechs Wochen jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr in der Grundschule Hellendorf statt. Das Kursentgelt beträgt 42 Euro.„Power/Balance/Relax“ (Kursnummer: 221GF0364): Dieser Kurs bietet sich für diejenigen an, die mit einem funktionellen Ganzkörpertraining und einer guten Mischung aus Power-Balance und Entspannung ihrem Körper etwas Gutes tun wollen. Die Power gibt es unter anderem bei einem motivierendem Warm-up, gefolgt von den unterschiedlichsten Koordinations- /Gleichgewichts - und Kräftigungsübungen. Die Trainingseinheit wird mit einer Entspannungssequenz abgerundet. Besonders geeignet ist dieser Kurs für Wiedereinsteiger, die Spaß an Bewegung haben und mobil bleiben möchten. Auch dieser Kurs findet unter 2G+-Bedingungen in der Grundschule Hellendorf zu einem Kursentgelt von 42 Euro statt. Der sechswöchige Kurs beginnt am 28. Aprilund findet jeden Donnerstag von 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr statt.Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Hannover Land telefonisch für den Ukulele-Kurs unter (0 50 32) 9 01 44-74 und für die Gesundheitskurse unter (0 50 32) 9 01 44-51 entgegen. Alternativ ist eine Anmeldung online unter www.vhs-hannover-land.de oder per Mail an info@vhs-hannover-land.de möglich.