VHS-Sommerprogramm erneut vielfältig

Wedemark. Anknüpfend an das erfolgreiche letztjährige Sommerprogramm hat die Volkshochschule Hannover Land erneut ein „Summer Special“ mit vielen spannenden Veranstaltungen bis in den August hinein zusammengestellt. Interessierte finden hier neben bewährten auch viele komplett neue Angebote zu moderaten Preisen. Verstärkt stehen dabei fachübergreifende Kurse im Vordergrund. Als Beispiel seien genannt eine Radtour, bei der auch Geschichtliches zu den Orten an der Strecke vermittelt wird, oder ein Kochkurs, in dem Russisch gesprochen sowie Kenntnisse über die russische Kultur vermittelt werden. So gibt es noch viel mehr aus den Bereichen Gesundheit, Freizeit & Kultur, EDV, Fotografie sowie Gesellschaft zu entdecken. Da bereits zahlreiche Anmeldungen vorliegen, sollten sich Interessierte möglichst schnell noch den einen oder anderen Platz sichern.

Eine Anmeldung ist jeweils unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 32) 98 19 80 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.