Viel los im Mehrgenerationhaus

Kriegsenkel-Treff, Sprechstunden und Tanzen im Sitzen

Mellendorf. Die neue Woche im Mehrgenerationenhaus beginnt Montag mit dem Kinder- und Jugendlotsen, der nach telefonischer Terminabsprache in der Zeit von 9 bis 13 Uhr seine Sprechstunde hält. Der Dachverband der Selbsthilfegruppen „Kibis“ ist ebenfalls von 14 bis 16 Uhr für Interessierte da. Um 16.30 Uhr beginnt Tanzen im Sitzen und der Smartphone-Kurs. In der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“. Gestrickt wird ab 19 Uhr. Die Formularlotsen helfen am Dienstag beim Ausfüllen von Formularen zwischen 10 und 12 Uhr. Um 16 Uhr öffnet die Holzwerkstatt der Kinderkunstschule ihre Türen und das erste Treffen „Generationendialog Kriegsenkel“ beginnt um 18.30 Uhr. Am Mittwoch trifft sich um 16 Uhr der Computer-Stammtisch, um 16.30 Uhr der Smartphone-Kurs und um 17.30 Uhr der orientalische Bauchtanz. Die Gruppe Harele – Spanische Gespräche zur Literatur – trifft sich von 16.45 bis 17.45 Uhr. Der Start für den Verein Miteinander.Wedemark zum Nähen ist um 17.30 Uhr und Spanisch üben kann jeder in der Zeit von 19.45 bis 20.15 Uhr. Donnerstag beginnt der Tag um 12.30 Uhr mit dem beliebten Mittagstisch. Anmeldungen bitte bis Dienstag, 27. November, unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder per E-Mail an Freiwilligenagentur@wedemark.de. Direkt im Anschluss treffen sich die WedeSenioren. Die offene Beratung für Schulanfänger ist in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr und das Café Elternzeit öffnet von 15:30 bis 17:00 Uhr seine Türen. In der Zeit von 17 bis 19 Uhr findet der Kurs „Lesen und Schreiben für Erwachsene“ statt. Der Ambulante Hospizdienst hält seine Sprechstunde von 17 bis 19 Uhr und der Runde Tisch Flüchtlinge trifft sich um 18 Uhr. Die Selbsthilfegruppe Depressionen trifft sich um 18 Uhr. Am Freitag von 9 bis 14 Uhr findet das neue wöchentliche Angebot: „Weltwärts – Dein Weg ins Ausland“ statt. Das Regenbogencafé öffnet am Sonntag von 15 bis 17 Uhr seine Türen.Natürlich sind die Mitarbeiter des MGH während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr.