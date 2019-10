Viel los im MGH

Party, Kruschelmarkt und Spieleabend

Mellendorf. In den nächsten zwei Wochen ist wieder einiges los im Mehrgenerationenhaus: Am Sonnabend, 2. November, rollt der Discobus durch die Wedemark und landet ab 20 Uhr im Mehrgenerationenhaus zur Under-Age-Party für Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren mit DJ Serax. Am Sonntag, 3. November, findet von 14 bis 17 Uhr zum zweiten Mal ein Kruschelmarkt statt. In gemütlicher Atmosphäre können Besucher in aller Ruhe nach Schätzen an den einzelnen Ständen „kruscheln“. Auf neue Besitzer warten gut erhaltene Kleidung, Schmuck, Hausrat, Bücher und sonstiges Gedöns. Angeboten werden die Sachen ausschließlich von privat. Für die kleine Stärkung zwischendurch sorgt ein Büfett mit Kaffee, selbst gemachten Kuchen und anderen Leckereien. Diese werden gegen eine Spende zu Gunsten des Vereins „Wedebiene“ abgegeben. Am Freitag, 8. November, ab 19 Uhr findet im Mehrgenerationenhaus die erste Game Night statt. Gespielt wird, was gefällt. Egal ob Klassiker wie „Mensch Ärgere Dich Nicht“, „Kniffel“ oder „Schach“ oder neuere Spiele wie „T.I.M.E.“ oder „Ubongo“ – alles ist möglich. Auch für Gruppenspiele wie „Codenames“, „Tabu“ oder „Werwolf“ lassen sich genügend Mitspieler finden. Jeder darf Spiele mitbringen, es steht aber auch eine große Spiele-Bibliothek zur Verfügung. Für die Verpflegung sorgt das Cafe Einzigartig. Fahrdienst kann bei Bedarf organisiert werden. Anmeldungen zur Tischplanung bitte an freiwilligenagentur@wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 9 74 45 11.