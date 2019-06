Viel Programm

Ratssitzung am Montag im Bürgerhaus

Bissendorf. Die 20. öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark findet am Montag, 17. Juni, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Mitteilungen des Bürgermeisters, Entlassung eines stellvertretenden Ortsbrandmeisters – Ortsfeuerwehr Abbensen, Ernennung eines stellvertretenden Ortsbrandmeisters – Ortsfeuerwehr Abbensen, Ernennung eines Ortsbrandmeisters – Ortsfeuerwehr Negenborn, Ernennung eines stellvertretenden Gemeindebrandmeisters, Bericht des Polizeikommissariats Mellendorf, Resolution zur Grundsteuerreform, Erlass einer Verordnung über die Nummerierung von Grundstücken und Gebäuden in der Gemeinde Wedemark (Grundstücks- und Hausnummernverordnung), Neuausrichtung der Förderstruktur von Frauenberatungsstellen in der Region Hannover,Erhebung von Infrastrukturfolgekosten durch städtebauliche Verträge, Flächennutzungsplanänderung Nr. 16/11 A für den Bereich Südlich der Ostlandstraße im Gemeindeteil Wennebostel, Bebauungsplan Nr. 04/108 „Am Weiher - Alte Gärtnerei“ mit örtlicher Bauvorschrift im Gemeindeteil Bissendorf-Wietze, Bebauungsplan Nr. 14/04 „Ost“ (Lönssiedlung) im Gemeindeteil Resse, Personalangelegenheit – Höhergruppierung einer Beschäftigten, Personalangelegenheit – Beförderung eines Beamten, Zustimmung zu außerplanmäßigen Aufwendungen, Antrag der SPD-Fraktion: Änderung der Entschädigungssatzung; Antrag der SPD-Fraktion: Sozialwohnungen.