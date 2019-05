Regenbogencafé, Sprechstunde und Smartphone-Kurs

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche ist wieder viel Programm im Mehrgenerationenhaus. Der Montag startet mit der Sprechstunde des Dachverbandes der Selbsthilfegruppen „Kibis“ um 14 Uhr. Die Smartphone-Kurse mit Max und Paul beginnen um 16.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ und die Strickgruppe „Yoga für die Hände“ kommt um 19 Uhr zusammen.Die Formularlotsen helfen beim Ausfüllen von Formularen am Dienstag ab 10 Uhr. Französisch für Schüller der Klasse fünf und sechs startet um 16 Uhr, ebenso die offene Holzwerkstatt. Ab 18 Uhr treffen sich die Selbsthilfegruppe „Depression und Ängste“ und der Deutschkurs. Der Generationendialog Kriegsenkel startet um 18.30 Uhr. Am Mittwoch um 16.30 Uhr beginnt der Smartphone-Kurs mit Paul. Die Gruppe Harele – spanische Gespräche zur Literatur kommt um 16.45 Uhr zusammen und der orientalische Tanz beginnt um 17.30 Uhr und Spanisch üben kann jeder in der Zeit von 19.45 bis 20.15 Uhr. Donnerstag bleibt das Mehrgenerationenhaus geschlossen wegen Christi Himmelfahrt. Am Freitag trifft sich der Verein EinzigArtig um 16 Uhr zu einer Fortbildung. Am Sonnabend in der Zeit von 19 bis 22.30 Uhr findet der Männertreff des Vereins Miteinander.Wedemark statt. Sonntag läuft in der Zeit von 10 bis 13 Uhr der Sprachkurs „Arabisch für Kinder“ und ab 15 Uhr das Regenbogencafé.Die Mitarbeiter des MGH sind natürlich auch während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr.