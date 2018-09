Viel Programm im Mehrgenerationenhaus

Sprechstunde Pflegegrad und Blindencafé

Mellendorf. Auch die nächste Woche ist wieder viel los im Mehrgenerationenhaus. Am Montag können Interessierte sich zwischen 14 und 16 Uhr in der Sprechstunde zum Pflegegrad und vom Dachverband der Selbsthilfegruppen „Kibis“ beraten lassen. Um 16.30 Uhr beginnt der Smartphone-Kurs und Tanzen im Sitzen. Ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“ und gestrickt wird ab 19 Uhr bei der Strickgruppe „Yoga für die Hände“. Die Formularlotsen helfen beim Ausfüllen von Formularen am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag von 17 bis 19 Uhr. Um 15 Uhr beginnt das Blinden-Café und ab 16 Uhr startet die offene Holzwerkstatt der Kinderkunstschule Wedemark. Am Mittwoch haben ist wegen des Tages der Deutschen Einheit geschlossen. Donnerstag beginnt der Tag um 9 Uhr mit der Sprechstunde für Lernpaten. Ab 14 Uhr treffen sich die WedeSenioren für angeregte Gespräche. Die Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten Silke Steffen-Beck beginnt um 14 Uhr und das Café Elternzeit öffnet 15.30 Uhr seine Türen. Am Freitag können Interessierte sich rund um das Thema Pflegegrad in der Zeit von 15 bis 17 Uhr beraten lassen. Ab 19 Uhr treffen sich dann die Herren zum Männer-Treff. Das Repair Café findet am Sonnabend in der Zeit von 13 bis 17.30 Uhr statt. Sonntag öffnet das Regenbogencafé ab 15 Uhr seine Türen. Die Mitarbeiter des MGH sind natürlich auch während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind montags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und freitags von 14 bis 18 Uhr.