Viel Programm im MGH

Sprechstunden, Kartenspielen und „Yoga für die Hände“

Mellendorf. Auch die nächste Woche ist wieder viel los im Mehrgenerationenhaus. Am Montag von 9 bis 11 Uhr findet die offene Beratung von Ophelia – dem Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung statt. Die Sprechstunde des Dachverbandes der Selbsthilfegruppen „Kibis“ beginnt um 14 Uhr. Ebenfalls um 14 Uhr trifft sich die Kartenspielgruppe „Rommé“. Ab 15.30 Uhr darf wieder eine Stunde im Sitzen getanzt werden und gleich im Anschluss, um 16.30 Uhr beginnt die Sprechstunde rund ums Smartphone. Nur 15 Minuten später, um 16.45 Uhr schwingen die „Golden Girls“ das Tanzbein und laden alle Golden Girls ein, mitzumachen. Die Kontaktstelle „Wege aus der Sucht“ hilft von 17 bis 18.30 Uhr und ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe Neubeginn. Ab 19 Uhr klappern die Stricknadeln bei „Yoga für die Hände“ und zeitgleich kommt auch die Linux-User-Group zusammen.Der Dienstag beginnt der Tag mit der Sprechstunde der Formularlotsen, die sich auch um die Ausgabe der Notfalldose von 10 bis 12 Uhr kümmern. Wie jede Woche um 16 Uhr findet die Holzwerkstatt bis 18 Uhr statt. Die Holzwerkstatt nimmt übrigens gerne neue Mitglieder auf. Zeitgleich trifft sich die Patientenliga für Menschen mit Atemwegserkrankungen. Neu ist die Sprechstunde Smartphone und Tablet von 16 bis 16.30 Uhr und der anschließend beginnende Smartphone- und Tablet-Kurs bis 17.30 Uhr. Um 17.30 Uhr können Interessierte zur offenen Schulberatung und zur Sprechstunde vom Verein Miteinander.Wedemark kommen. Der NABU Wedemark startet sein Gruppentreffen um 19.30 Uhr. Am Mittwoch lädt die Sprechstunde der Lernpaten von 14 bis 16 Uhr dazu ein, bei Fragen und Anliegen vorbeizukommen. Die Digitale Sprechstunde findet von 16 bis 18 Uhr statt. Der orientalische Bauchtanz beginnt um 17.30 Uhr, Squaredance um 19 Uhr und die Trommelgruppe startet um 19.30 Uhr. Das Treffen der Spanischfreunde „Los amigos de español“ von 19.45 bis 20.15 Uhr findet ebenfalls statt.Der Donnerstag hat ein paar kleine Änderungen, denn der Mittagstisch wird jetzt zum Kaffeeklatsch mit Kuchen ab 15 Uhr (um eine Anmeldung bis Dienstag unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 wird gebeten) und die Sprechstunde der Lernpaten startet etwas später um 13.30 Uhr. Das Café Elternzeit öffnet seine Türen wie jeden Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr.Am Samstag ist die KinderKunstSchule mit dem Kurs „Bau von Zeichenmaschinen“ in der Zeit von 10.15 bis 14.15 Uhr im Haus und ab 15 Uhr können Kinder arabisch lernen. Am Sonntag findet der zweite Teil „Bau von Zeichenmaschinen“ ab 10.15 Uhr statt und ab 15 Uhr wird dann persisch gelernt.Zu den Öffnungszeiten steht das Team des Mehrgenerationenhauses für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch gerne zur Verfügung. Diese sind: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr. Das Mehrgenerationenhaus Wedemark finden Besucher in Mellendorf (rechts neben der Feuerwehr) Gilborn 6 in der Berthold-Otto-Schule.