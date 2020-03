Viel Programm im MGH

Karten spielen, Selbsthilfegruppen-Treffen und Mittagstisch

Mellendorf. Auch in der nächsten Woche ist wieder viel los im Mehrgenerationenhaus. Montag beginnt mit der Sprechstunde des Dachverbandes der Selbsthilfegruppen „Kibis“ um 14 Uhr. Ebenfalls um 14 Uhr trifft sich die DRK-Kartenspielgruppe „Rommé“. Ab 15.30 Uhr darf wieder eine Stunde im Sitzen getanzt werden und gleich im Anschluss, um 16.30 Uhr, beginnt die Sprechstunde rund ums Smartphone. Nur 15 Minuten später, um 16.45 Uhr, schwingen die „Golden Girls“ das Tanzbein und laden alle Golden Girls ein, mitzumachen. Ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe Neubeginn und um 19 Uhr klappern die Stricknadeln bei „Yoga für die Hände“.Der Dienstag beginnt mit der Sprechstunde der Formularlotsen, die sich auch um die Ausgabe der Notfalldose von 10 bis 12 Uhr kümmern. Die Schwangerschaftsberatung der Lebenshilfe findet von 13 bis 14 Uhr statt. Von 15 bis 17 Uhr gibt es die Sprechstunde des Senioren- und Behindertenbeirates. Wie jede Woche um 16 Uhr startet die Holzwerkstatt und geht bis 18 Uhr. Die Holzwerkstatt nimmt übrigens gerne neue Mitglieder auf. Neu ist die Sprechstunde Smartphone und Tablet von 16 bis 16.30 Uhr und der anschließend beginnende Smartphone- und Tablet-Kurs bis 17.30 Uhr. Um 17.30 Uhr können Interessierte zur offenen Schulberatung und zur Sprechstunde vom Verein miteinander.wedemark kommen. Das Seniorentanzen „Tanzen einmal anders“ beginnt um 19 Uhr. Am Mittwoch lädt die Digitale Sprechstunde von 16 bis 18 Uhr ein. Harele – Spanische Gespräche zur Literatur – beginnt um 16.45 Uhr, der orientalische Bauchtanz um 17.30 Uhr und Squaredance um 19 Uhr. Das Treffen der Spanischfreunde „Los amigos de español“ von 19.45 bis 20.15 Uhr findet natürlich auch statt.Der Donnerstag hat ein paar kleine Änderungen, denn der Mittagstisch wird jetzt zum Kaffeeklatsch mit Kuchen ab 15 Uhr (um eine Anmeldung bis Dienstag unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 wird gebeten) und die Sprechstunde der Lernpaten startet etwas später um 13.30 Uhr. Das Café Elternzeit öffnet seine Türen wie jeden Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr. Ab 17 Uhr helfen die Formularlotsen beim Ausfüllen von Formularen. Die Energiegruppe Wedemark trifft sich um 19 Uhr und im Ideenreich wird ab 19:30 Uhr Didgeridoo gespielt. Karin Kossel bittet um Anmeldung per E-Mail unter karin@kossel.de. Freitag öffnet um 15 Uhr AUB – Anlauf- und Beratungsstelle LGBTQ*I seine Türen.Am Samstag ist wieder viel los. Gestartet wird um 10 Uhr mit den Vatertagen, um 14 Uhr beginnt das offene Singen, von 15 bis 17 Uhr ist die Mitgliederversammlung von OSDA, ebenfalls ab 15 Uhr lernen Kinder arabisch und ab 17 Uhr ist der Aufbau vom WedeJam. Zuhörer sind ab 19 Uhr herzlich willkommen. Am Sonntag wird ab 15 Uhr persisch gelernt.Zu den Öffnungszeiten steht das Team des Mehrgenerationenhauses für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch gerne zur Verfügung. Diese sind: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr, Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr. Das Mehrgenerationenhaus Wedemark finden Besucher in Mellendorf (rechts neben der Feuerwehr) Gilborn 6 in der Berthold-Otto-Schule.