Viel Programm nächste Woche

Selbsthilfegruppentreffen, Sprechsutnde und runder Tisch

Mellendorf. Auch nächste Woche ist wieder viel Programm im Mehrgenerationenhaus, gilborn 6. Der Montag startet mit den Sprechstunden Pflegegrad und des Dachverbandes der Selbsthilfegruppen „Kibis“ um 14 Uhr, dort können Interessierte sich auch über die Selbsthilfegruppen erkundigen oder unter Telefon (05 11) 66 65 67. Die Smartphone-Kurse finden in den Ferien nicht statt, aber Tanzen im Sitzen beginnt um 16.15 Uhr. Die Sprechstunde vom Ambulanten Hospizdienst ist in der Zeit von 17 bis 19 Uhr und ab 18.30 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe „Neubeginn“. Die Strickgruppe „Yoga für die Hände“ und der Tauschring Wedemark beginnen jeweils um 19 Uhr. Die Formularlotsen helfen beim Ausfüllen von Formularen und organisieren den Verkauf der Notfalldosen am Dienstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Die Patientenliga „Atemwegserkrankungen“ trifft sich um 16 Uhr und die Sprechstunde vom Verein Miteinander.Wedemark startet um 17.30 Uhr. Der NABU Wedemark beginnt um 19.30 Uhr. Am Mittwoch startet um 16 Uhr der Computer-Stammtisch und der orientalische Tanz beginnt um 17.30 Uhr. Ab 17.30 Uhr treffen sich die Alleinerziehenden der Wedemark „anderthalb“ und die Spanischfreunde „Los amigos de español“ von 19.45 bis 20.15 Uhr. Donnerstag hat in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr das Café Elternzeit geöffnet und der runde Tisch Flüchtlinge trifft sich ab 17.30 Uhr. Sonntag läuft in der Zeit von 10 bis 13 Uhr der Sprachkurs Arabisch für Kinder.Die Mitarbeiter des MGH sind natürlich auch während der Öffnungszeiten gerne für Fragen, Anregungen oder ein Gespräch da. Diese sind: Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr und Mittwoch und Freitag von 14 bis 18 Uhr.