Viele Termine im Juni

Reservisten-Kameradschaft nimmt am Schützenausmarsch teil

Wedemark. Viele Veranstaltungen der Reservisten-Kameradschaft finden im Juni statt: Teilnahme der Reservisten an Proklamation und Kommers des Schützenvereins Mellendorf auf dem Festplatz Mellendorf unter der Leitung des Oberfeldwebels der Reserve Knuth Uhland am Sonnabend, 8. Juni, um 18 Uhr. Am Sonntag, 9. Juni, von 11 bis 16 Uhr beteiligen sich die Reservisten am Ausmarsch des Schützenvereins Mellendorf unter der Leitung des Oberfeldwebels der Reserve Knuth Uhland. Unter der Leitung des Hauptmanns der Reserve Malte Cornelius findet am Dienstag, 18. Juni, von 18 bis 22 Uhr eine Fernmeldeausbildung mit infanteristischen Grundlagen in der Hauptfeldwebel-Langenstein-Kaserne, Kugelfangtrift 1 in Hannover statt. Gäste sind willkommen. Der Info- und Kameradschaftsabend mit aktuellen sicherheitspolitischen Themen findet am Dienstag, 18. Juni, um 20 Uhr im Schützenhaus Berkhof statt. Der 20. Scharnhorst-Gedächtnis-Marsch findet am 22. Juni von 8 bis 16 Uhr im Raum Steinhuder Meer unter der Leitung des Majors der Reserve Dirk Kemmerich statt, zu dem Gäste gern willkommen sind. Anmeldung in der Geschäftsstelle Hannover unter Fax (05 11) 81 54 91. Der Arbeitskreis Reserveunteroffiziere lädt für Montag, 24. Juni, um 19.30 Uhr zu einem Vortragsabend ein. Das Thema wird noch bekannt gegeben.Folgende Schießsport-Termine gibt es im Juni: Am Freitag, 14. Juni, Kleinkaliber-Vereinsmeisterschießen auf den Pokal Jahresbester der Reservisten-Kameradschaft ab 19 Uhr im Schützenhaus Mellendorf. Am Dienstag, 18. Juni, ist Schießtraining für Kurzwaffen ab 18.45 Uhr im Schützenhaus Berkhof. Am Mittwoch, 19. Juni, ist Schießtraining für Langwaffen von 18 bis 20 Uhr im Jagdstand Krelingen. Auskünfte zu sämtlichen Veranstaltungen erteilt Oberfeldwebel der Reserve Knuth Uhland unter Telefon (0 50 73) 92 63 71 und für Schießsport-Veranstaltungen Hauptgefreiter der Reserve Gerald Schramke unter Telefon (0 51 30) 37 29 55. Außerdem steht jederzeit die Mailadresse service@rk-wedemark.de bereit.