Vierter digitaler Solarstammtisch

Austausch zur Kombination von Gründach und PV-Anlagen

Bissendorf. Zum vierten digitalen Solarstammtisch in der Wedemark lädt die Klimaschutzagentur Region Hannover am Donnerstag, 14. Oktober, um 18.30 Uhr ein. Interessierte Wedemärkerinnen und Wedemärker können erneut in entspannter Gesprächsatmosphäre über die Möglichkeiten der Solarenergienutzung diskutieren. Im Schwerpunkt geht es an diesem Abend um die Kombination von Gründach und Photovoltaik. Dachdeckermeister Jörg Ewald, der über langjährige Erfahrung auf diesem Themenfeld verfügt, wird darlegen, warum dies auch energetisch eine sinnvolle Kombination ist und Fragen beantworten. Für die Dachbegrünung stehen auch Fördermittel bereit. Unterstützt wird der Solarstammtisch von der Energiegenossenschaft Bürger.Energie.Wedemark. Der Solarstammtisch findet über die Online-Konferenz-Software Zoom statt, die Einwahldaten gibt es auf der digitalen Dialog- und Beteiligungsplattform www.wirimklimalog.de.