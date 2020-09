Virtueller Infoabend

Lernen an einer IGS

Mellendorf. Wie schon im April, führt die IGS Wedemark auch diesmal den allgemeinen Infoabend „Lernen an einer IGS“ virtuell durch. Am Dienstag, 22. September, um 18 Uhr laden die Didaktische Leitung Katrin Konnemann und die Sekundarstufen-I-Leitung Annika Greif in einen virtuellen Raum ein. Den direkten Link dazu finden Interessierte ab 17.30 Uhr auf der Homepage der IGS: www.igs-wedemark.de. Das Videotool Zoom ist von allen digitalen Endgeräten kostenlos zu nutzen, eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Nach der Vorstellung des Konzeptes der IGS Wedemark stehen die beiden Schulleitungsmitglieder für Fragen (unter anderem via Zoom-Chat) zur Verfügung. Die IGS freut sich auf zahlreiche Teilnehmer. Gerne können sich Eltern und Schüler im Vorfeld auf der Homepage informieren. Es ist jederzeit möglich, sich an die IGS Wedemark zu wenden, um noch offene Fragen zu klären. Bitte dazu einen Termin über das Sekretariat mit der Sekundarstufen-I-Leitung oder der Didaktischen Leitung unter Telefon (0 51 30) 58 11 60 oder info@igs-wedemark.de vereinbaren.