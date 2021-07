Noch einige Plätze frei

Bissendorf. Die Evangelische Jugend Bissendorf hat für das diesjährige Vogesen-Zeltlager noch einige Plätze frei. Die Organisatoren fahren seit über 40 Jahren mit über 50 Kindern und Jugendlichen zwischen neun und 14 Jahren Jahren für 19 Tage in die Vogesen in Frankreich. Im nahezu autarken Mitmach-Zeltlager wird alles selbst gebaut (Tische, Händewaschanlagen). Die Teilnehmer verbringen die ganze Zeit draußen auf einer Wiese und in Zelten. Der Zeltlageralltag ist geprägt von Sportspielen, Bastelaktionen, Wanderungen, Geländespielen und mehr. Dieses Jahr findet die Fahrt vom 6. bis 24. August statt. Das Hygienekonzept geht über die Vorgaben des Gesetzgebers hinaus. Die Anmeldungen laufen über die Website vogesenzeltlager.de oder die Email-Adresse anmeldung@vogesenzeltlager.de.