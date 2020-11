Volkstrauertag

Scherenbostel. Coronabedingt muss in diesem Jahr die Kranzniederlegung am Ehrenmal in Wiechendorf ohne Öffentlichkeit stattfinden. Um der Bedeutung dieses Tages in Ansätzen gerecht zu werden, sollen zeitversetzt Gestecke und Kränze der beteiligten Institutionen Schützenverein Scherenbostel, Ortsrat Scherenbostel/Wiechendorf und SPD-Abteilung in aller Stille niedergelegt werden.