Volkstrauertag

Hellendorf. Am Sonntag, 14. November, findet am Ehrenmal auf dem Hellendorfer Friedhof die Feierstunde zum Volkstrauertag statt. Um 10.30 Uhr treffen sich die Vereine und die Patenkompanie am Ehrenmal vor der Kapelle am Bostelberg zur Kranzniederlegung. Um 11 Uhr beginnt der Gottesdienst. Bitte die zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Coronaregeln beachten. Ein gemeinsamer Imbiss im Dorfgemeinschaftshaus fällt dieses Jahr wegen der Coronamaßnahmen aus. am Dienstag, 16. November, führt die Soldatenkameradschaft die Haussammlung für die Kriegsgräberfürsorge durch.