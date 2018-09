„Voller“ Sonnabend im MGH

Vatertag, offenes Singen und WedeJam

Mellendorf. Diese Woche ist wieder „voller“ Samstag im MGH. Von 10 bis 14 Uhr ist Vatertag.Vatertag(e) finden im Mehrgenerationenhaus jeden dritten Sonnabend im Monat statt. Das Angebot richtet sich an Väter mit ihren Kindern. Sie können zusammen Zeit verbringen und ein tolles Angebot genießen. Das Angebot ist kostenlos und jeder Vater ist herzlich eingeladen mit seinen Kindern vorbeizukommen. Ansprechpartner ist Sven Ernst.Von 14 bis 16 Uhr startet das offene Singen. Singen macht Spaß, besonders in fröhlicher Runde. Wer Lust dazu hat, kann einfach vorbeikommen. Das Angebot ist kostenlos und für jeden geöffnet. Songtexte können gerne mitgebracht werden. Ansprechpartner ist Uwe Nautscher.Ab 17 Uhr startet wieder WedeJam. Egal, ob jemand am Lagerfeuer spielt, allein in der Stube, auf der großen Bühne oder ob ein Instrument schon ein paar Jahre im Keller vor sich hin staubt. Egal ob jemand Klavier spielt, Schlagzeug, Gitarre, Trompete, Cello oder ob man singt. Einfach Sachen zusammenpacken und kommen zum WedeJam. Hier treffen sich Musikbegeisterte, um sich auszutauschen, sich zu finden und zusammen Musik zu machen und zu hören. Ganz zwang- und kostenlos und nur zum Spaß. Ein Grundstock an Technik ist vorhanden. Alles was die Teilnehmer brauchen, ist das Instrument oder die Stimme. Ansprechpartner ist Sven Jagata.