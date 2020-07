Vollsperrung der L 190

Scherenbostel/Mellendorf. Die Landesstraßenbaubehörde saniert in der kommenden Woche die L 190 zwischen Scherenbostel und Mellendorf. Die Arbeiten finden nachts vom Montag, 6. Juli, auf Dienstag, 7. Juli, und von Dienstag, 7. Juli, auf Mittwoch, 8. Juli. statt. Deshalb wird die Strecke von Am Husalsberg bis Andreas-Haselbacher-Straße jeweils von 20 bis 5.30 Uhr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt über die K 102 (Am Husalsberg / Scherenbosteler Straße) über die L 383 (Mellendorfer Straße / Lindenstraße / Bissendorfer Straße) und die L 310 (Wedemarkstraße) und umgekehrt. Anliegerverkehr wird außerhalb der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten so weit wie möglich gewährleistet.