Von Holzwerkstatt bis Theatergruppe

Das MGH hat wieder geöffnet, doch was findet statt?

Mellendorf. Aufgrund der aktuellen Situation muss leider für alle Angebote im Mehrgenerationenhaus um eine vorherige Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de gebeten werden. Am Montag startet der Tag mit den Computerkursen für Senioren. Der erste beginnt um 8.45 Uhr und endet um 10.15 Uhr. Gleich im Anschluss startet der zweite Kurs um 10.30 Uhr und endet um 12 Uhr. Ab 14 Uhr ist die Beratungsstelle KIBIS im MGH geöffnet. Um 15 Uhr und um 16.30 Uhr startet je eine Gruppe mit „Tanzen im Sitzen“. Ab 16.30 Uhr findet die Sprechstunde Smartphone „Jung für Alt“ statt. Von 18 bis 19.30 Uhr ist die Gruppe „Qi Gong“ im MGH. Ab 19 Uhr klappern die Stricknadeln bei „Yoga für die Hände“ und um 20 Uhr wird es kreativ bei der Theatergruppe Wedemark. Auch am Dienstag läuft um 9 Uhr und um 10.30 Uhr ein Senioren PC Kurse. Die Sprechstunde der Formularlotsen beginnt um 10 Uhr statt und ebenfalls um 10 Uhr finden parallel zwei Englisch Kurse statt. Von 14 bis 17 Uhr ist die Schuldnerberatung der Caritas im MGH. Die Holzwerkstatt öffnet von 16 bis 18 Uhr. Der Mittwoch beginnt mit dem ersten PC-Kurs für Senioren um 8.45 Uhr und dem zweiten Kurs um 10.30 Uhr. Um 16 startet die Digitale Sprechstunde und ab 17.30 Uhr wird orientalisch getanzt. Abschließend in der Zeit von 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr treffen sich die „Los amigos de Español“.Am Donnerstag trifft sich der PC Kurs für Senioren von 8.45 bis 10.15 Uhr. Die Sprechstunde der Lernpaten beginnt um 13.30 Uhr und das Café Elternzeit öffnet um 15.30 Uhr seine Türen. Bitte nur mit Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder per Mail an freiwilligenagentur@wedemark.de . Beim Ausfüllen von mitgebrachten Unterlagen, helfen die Formularlotsen in der Zeit von 17 bis 19 Uhr. Der Posaunenchor übt ab 18.30 Uhr.Auch die Selbsthilfegruppen treffen sich wieder. Wenn Sie selbst zu einer solchen gehören oder Fragen haben, kontaktieren Sie bitte die KIBIS, Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich, Telefon (05 11) 66 65 67. Telefonische Sprechzeiten sind montags, dienstag und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 19 Uhr. Täglich von 10 bis 16 Uhr steht in der Agora ein Offener Bücherschrank zur Verfügung. Für Fragen ist das Team der Freiwilligenagentur täglich in der Zeit von 10 bis 16 Uhr unter Telefon (0 51 30) 9 74 45 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de erreichbar.